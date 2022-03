Fahrt unter Drogeneinfluss in Aschaffenburg

Ein 21-jähriger Ford-Fahrer geriet am Donnerstag gegen 23:30 Uhr in der Hanauerstraße in eine Standkontrolle der Polizei. Bereits durch das geöffnete Fahrerfenster konnten die Beamten in der Jackentasche des Fahrzeugführers eine Kunststofftüte mit einer kleinen Menge Marihuana feststellen. Offensichtlich hatte der 21-Jährige kurz zuvor auch selbiges konsumiert. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC. Für ihn war die Weiterfahrt damit vorbei und er musste die Beamten für eine Blutentnahme begleiten. Auf ihn kommt nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittel- und dem Straßenverkehrsgesetz zu.

Polizei kontrolliert Personengruppe auf dem Schlossplatz in Aschaffenburg

Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr eine vierköpfige Personengruppe im Alter zwischen 17 und 23 Jahren auf dem Schlossplatz fest. Beim Vorbeilaufen konnten die Beamten deutlich den Geruch von Marihuana, ausgehend von der Gruppe, wahrnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei einem 17-Jährigen kleinere Mengen Marihuana und Haschisch gefunden. Eine weitere Person führte zudem ein unerlaubtes Messer mit sich. Die Polizei nahm jeweils eine Anzeige nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz auf.

stru/Polizei Aschaffenburg