Fahrt unter Drogeneinfluss - Corsa-Fahrer in Erlenbach erwischt

Am Donnerstag gegen 18 Uhr befuhr ein Aschaffenburger mit seinem Opel Corsa die Mainhauser Straße in Erlenbach (Landkreis Miltenberg). An der Einmündung der Straße „Am Aurain" kam es wegen des Vorfahrtsverstoßes eines BMW-Fahrers zum Zusammenstoß beider Pkw. Der Opelfahrer zegte bei der Unfallaufnahme drogentypische Auffälligkeiten. Ein Vortest war positiv auf Cannabisprodukte. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme vorgenommen. An den Autos entstand jeweils leichter Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.