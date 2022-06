Fahrt unter Drogeneinfluss - Autofahrer in Kleinwallstadt erwischt

Werden Drogen konsumiert, sollte man am Straßenverkehr nicht mehr teilnehmen. Wer es doch tut und in eine Kontrolle geriet, dem drohen hohe Strafen. Im schlimmsten Fall wird der Führerschein entzogen.

Sonntagnacht gegen 23 Uhr wurde ein Autofahrer in der Schloßstraße in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer stand erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutprobe durch einen Arzt zu Beweiszwecken entnommen wurde. Der Beifahrer im Pkw ließ bei der Kontrolle eine kleine Tüte mit wenigen Gramm Haschisch zu Boden fallen, was durch die kontrollierenden Beamten bemerkt wurde.

Unfallflucht in Elsenfeld

Elsenfeld (Landkreis Miltenberg). Am Samstag zwischen 13-18 Uhr, wurde ein geparkter Skoda auf einem Parkplatz an der Untermainhalle in der Dammsfeldstraße beschädigt. Hier wurde die hintere Türe des Pkw beschädigt. Dem Schadensbild nach könnte der Schaden durch das Anschlagen einer anderen Pkw Türe entstanden sein.