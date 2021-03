Autofahrt in Niedernberg endet mit Drogentest

Die Beamten konnten bei dem BMW-Fahrer drogentypische körperliche Ausfallerscheinungen feststellen, ein Drogenvortest verlief positiv. Der Erlenseer dürfte vor Fahrtantritt Amfetamin konsumiert haben. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Stark alkoholisierter Fahrer bei Polizeifahndung

Klingenberg am Main. Eine Polizeistreife zog einen Autofahrer am Donnerstag Abend gegen 21.20 Uhr am Trennfurter Bahnhof aus dem Verkehr. Den Beamten war in Rahmen der Fahndung nach einem Raubüberfall ein Pkw mit polnischer Zulassung aufgefallen. Der Fahrer des Pkw wurde hierauf von den Beamten auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer des Toyotas stark alkoholisiert war. Ein bei ihm durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Alkoholsünders sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Verletzter Rollerfahrer

Erlenbach am Main. Ein Rollerfahrer verletzte bei einem Sturz mit seinem Kleinkraftrad am Donnerstag Nachmittag gegen 17.05 Uhr leicht verletzt leicht.

Der Erlenbacher war in der Lindenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Höhe der Einmündung zum Martin-Luther-Platz verlor der 80-jährige Rentner durch einen Fahrfehler die Kontrolle über sein Fhrzeug und kam zu Fall. Beim Sturz erlitt der Mann glücklicherweise nur Prellungen und einige Abschürfungen. Das Krad wurde geringfügig beschädigt. Die Helfer der Feuerwehr Erlenbach waren zur Absicherung und Reinigung der Straße im Einsatz.

rega/Polizei Obernburg