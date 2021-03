Fahrt unter Drogen: Frau kommt mit Auto von Straße ab

Am Dienstag (09.03) kam es auf der L3116 zwischen Nieder-Roden und Babenhausen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 21-Jährige Babenhäuserin befuhr gegen 14.45 Uhr die Landstraße in Richtung Babenhausen. In einer Linkskurve, auf Höhe eines Kieswerkes, kam die Dame mit ihrem Skoda von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend in der Böschung zu stehen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Unfallverursacherin mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Diese wird sich nun strafrechtlich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der Landstraße teilweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Polizei Südhessen