Fahrt unter Drogen durch Klingenberg

Marihuana aufgefunden

Kleinwallstadt - Am Donnerstagabend wurde ein 15-jähriger am Bahnhof Kleinwallstadt kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Jugendliche deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Der 15-jährige wurde an seine Mutter übergeben.

Elsenfeld - Am 01.10.2020 ereignete sich gegen 14.00 Uhr, an der Kreuzung Goethestraße/Kleinwallstädter Straße, ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 83-jähriger befuhr mit seinem Toyota die Goethestraße und wollte an der Kreuzung zur Kleinwallstädter Straße in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Kleinwallstadt kommenden Skoda. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4500 Euro.

Unfallflucht in Kleinwallstadt

Kleinwallstadt - Am 01.10.2020 kam es gegen 09.10 Uhr in der Wingertstraße 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford am Fahrbahnrand abgestellt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde im Vorbeifahren der linke Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150,00 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg