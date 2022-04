Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Klingenberg

Ein junger Mann wurde am Mittwoch um 15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit seinem Ford im Herrenweg angehalten. Bei dem Fahrer zeigten sich drogenbedingte Auffälligkeiten. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamine und Cannabisprodukte. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße.

Diebstahl aus einer Baustelle in Erlenbach

Aus einer Baustelle wurde in der Zeit vom 26.04. auf den 27.04.22, wohl in den Nachtstunden, in der Mainstraße eine größere Menge an Baustoffen entwendet. Hierfür zwickte der unbekannt Täter den Bauzaun der Baustelle auf und drang so in das Gelände vor. Der Beuteschaden beträgt über 1000 Euro.