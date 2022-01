Lohr: Mofa-Fahrer mit Promille

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof konnte beim 17-Jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Main-Spessart leichter Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein aus diesem Grund durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,11 Promille. Da für den Teenager aufgrund seines Alters im Straßenverkehr vom Gesetzgeber ein absolutes Alkoholverbot vorgeschrieben ist, wurde auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von umgerechnet 0,32 Promille. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro, sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.