Fahrt unter Alkohol-und Drogeneinfluss ohne Führerschein

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann mit seinem Auto einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten hierbei starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest - ein Alkotest ergab über 1 Promille. Weiterhin zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, ein Urintest bestätigte dies. Zu guter Letzt wurde festgestellt, dass der Mann derzeit ein Fahrverbot hat. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde folglich beendet.



Miltenberg. Ein 53-jähriger Fahrer stellte seinen Ford Mondeo am 25. April in der Zeit von 7:40 Uhr bis 08:00 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Miltenberg,

Bischoffstraße ab. Als er anschließend von dem Einkaufen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto in der Zwischenzeit offensichtlich angefahren und im Bereich der hinteren linken Türe beschädigt wurde. An der Anstoßstelle konnten weiße Lackspuren festgestellt werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass das unfallverursachende Fahrzeug weiß ist. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg, 09371/945-0, entgegen.





Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kleinheubach. Am Donnerstag gegen 11:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in Kleinheubach ein Rollerfahrer auf, der einen lauten Sportauspuff an seinem Roller verbaut hatte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 32-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, der Roller jedoch durch eine Manipulation an dem Sportauspuff ca. 50 km/h schnell lief. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer musste anschließend seinen Roller Nachhause schieben.

xere/Polizei Miltenberg