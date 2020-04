Fahrstunden ohne Führerschein in Schöllkrippen

Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Tochter wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und die Mutter wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zudem war das Kleinkraftrad nicht versichert; beide werden auch hier wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

An Pedale verheddert und gestürzt

Am Freitag gegen 16.50 Uhr verhedderte sich ein 39-jähriger Karlsteiner am Fahrradpedal und stürzte. Der Karlsteiner wurde mit Verdacht auf Handgelenksbruch in das Krankenhaus Wasserlos eingeliefert.

Ladendiebstahl führt zu mehr

Am Freitagabend wollte sich ein 28-jähriger Alzenauer in einem Supermarkt in der Emmy-Noether-Straße noch mit Lebensmitteln und einem Likör für die Nacht versorgen. Hierbei wurde er beim Verlassen des Geschäfts erwischt, wie er Ware im Wert von 6,48 Euro bei sich trug und nicht bezahlte. Der Dieb wurde dann der Polizei übergeben und nach Sachverhaltsaufnahme und Identitätsüberprüfung vor Ort entlassen.

Gegen 21.15 Uhr erschien hier der Geschäftsführer eines Lebensmittelbetriebs und zeigte einen besonders schweren Fall des Diebstahls am Freitagmorgen aus seinen Geschäftsräumen an. Hierbei wurde der Dieb auf Video aufgezeichnet. Eindeutig konnte der zuvor festgestellte Ladendieb erkannt werden.

Eine sofortige Durchsuchung erbrachte dann alle entwendeten Werkzeuge und auch mehrere Kilo Maismehl im Gesamtwert von ca. 700 Euro. Der Alzenauer wurde nach der Durchsuchung entlassen.