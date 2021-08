Fahrschüler streift Toyota bei Übung in Alzenau

Fehler beim Ausparken in Schöllkrippen

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 18 Uhr parkte eine 44-jährige Opel-Fahrerin in der Aschaffenburger Straße rückwärts aus. Dabei touchieret sie das Heck eines abgestellten Audi. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Karlstein-Großwelzheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag zwischen 08.30 und 18.45 Uhr wurde ein Mercedes von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Daimler war auf einem Firmengelände an der Zeche Gustav abgestellt. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der hinteren Stoßstange (3.000 Euro).

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.