Am Pkw entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Am Fahrrad entstand ein geringer Schaden.

Auto erfasst Reh bei Lohr

LOHR A.MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Mitsubishi kam es am Dienstagmorgen um 07:45 Uhr auf der Bundesstraße B26 von Rechtenbach kommend in Fahrtrichtung Lohr a.Main. Der verständigte Jagdpächter kümmerte sich um das Reh. Am Pkw entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

dc/Meldungen der Polizei Lohr