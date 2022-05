Er wurde zur Behandlung ins Kinderklinikum nach Aschaffenburg eingeliefert.

leicht verletzt Mann bei Auffahrunfall in Großheubach

Großheubach. Am Sonntag, kurz vor 10:30 Uhr, wollte in der Hauptstraße ein Opel-Fahrer in ein Grundstück einbiegen. Eine dahinter fahrende VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Während die Verursacherin unverletzt blieb, wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden schlägt mit ca. 13.000 Euro zu Buche.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg