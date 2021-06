Fahrradträger in Lohr beschädigt und abgehauen 

Der Pkw stand im Tatzeitraum in der Straße Am Kaibach. Am Zweiradträger, welcher auf der Anhängerkupplung montiert war, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352 87410 zu melden.

NEUHÜTTEN. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem Reh kam es am Samstagabend um 22:35 Uhr auf der Verbindungsstraße von Lichtenau kommend in Fahrtrichtung Bischborner Hof. Das Tier überlebte die Kollision und rannte weiter. Ein Jagdpächter wurde zur Nachsuche verständigt. Eine Schadensüberprüfung am Pkw findet noch statt.

Ruhestörung

LOHR ,OT SENDELBACH. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr informierte eine Anwohnerin aus Lohr die Polizei über laute Musik ausgehend von der Sendelbacher Mainseite. Im Rahmen der Überprüfung konnte eine Gruppe von Jugendlichen am Mainufer angetroffen werden. Die Heranwachsenden wurden zur Ruhe ermahnt. Die Musikbox wurde sichergestellt und wird von dem Besitzer bei der Polizeiinspektion Lohr a.Main abgeholt.

sre/Polizeiinspektion Lohr