Fahrradhelm bringt Radfahrer in Alzenau zu Fall

Der 46-Jährige war am Sonntag,gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Prischoßstraße unterwegs und hatte hierbei an seinem Lenker eine Plastiktüte angebracht. Diese zog sich während der Fahrt in die Speiche des Vorderrades, wodurch dieses blockiert wurde und den Mann zu Fall brachte. Der Radfahrer zog sich unter anderem im Kopfbereich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert werden. Einen Fahrradhelm hat der Mann während der Fahrt nicht getragen, dieser befand sich in der genannten Plastiktüte.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Zwei Unbekannte haben am Sonntagnachmittag aus der Handtasche einer 30-Jährigen das Mobiltelefon und die Geldbörse entwendet. Die Polizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen. Die 30-Jährige befand sich am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in einem Restaurant in der Friedrichstraße 3 a. Die Handtasche der Frau hing hierbei an ihrem Stuhl. Beim Verlassen der Gaststätte stellte sie dann fest, dass ihr Mobiltelefon sowie ihre Geldbörse aus der Tasche entwendet worden sind. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Nach Angaben der Frau hatten sich während des Besuchs zwei männliche Personen an den Tisch hinter ihr gesetzt, das Lokal jedoch bereits nach wenigen Minuten ohne eine Bestellung wieder verlassen. Eine nähere Beschreibung der beiden Unbekannten liegt nicht vor.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Meldungen der Polizei Unterfranken/fka