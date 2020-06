Fahrradhelm am Marktplatz von Gemünden gestohlen

Der Geschädigte des Diebstahls hielt sich gestern Abend, im Zeitraum von ca. 17.15 bis 17.45 Uhr, im Biergarten einer Gaststätte am Marktplatz in Gemünden auf. Sein Fahrrad, an welchem der Fahrradhelm am Lenker hing, war in dieser Zeit direkt am Biergarten mit anderen Rädern abgestellt. Als der Geschädigte die Weiterfahrt antreten wollte, musste er feststellen, dass sein Helm entwendet worden war.

Beschreibung: Fahrradhelm der Marke „Alpina“, Grundfarbe schwarz, mit rot/weißen Streifen an der Seite, Aufschrift „Alpine“ hinten in weißen Buchstaben. Der Helm hat einen Wert von ca. 100 EUR. Die Polizei Gemünden bittet Zeugen, die möglicherweise zur angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht oder eine Person mit dem beschriebenen Fahrradhelm gesehen haben, sich mit der Dienststelle unter Tel. 09351 / 9741-0 in Verbindung zu setzen.

stru/Polizei Gemünden