Fahrradfahrerin von Auto in Aschaffenburg angefahren

In der Platanenallee kam es am Donnerstag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi Q3 und einer 24-jährigen Fahrradfahrerin, als diese gerade den Zebrastreifen auf Höhe der Fabrikstraße ohne abzusteigen überquerte. Die 58-jährige Autofahrerin leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Hierbei stürzte die 24-Jährige vom Rad und verletzte sich dabei am Fuß. Sie wurde mit dem Verdacht einer Fußfraktur mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Kia in Strietwald beschädigt - Unfallverursacher unbekannt

Während sich die Halterin für etwa zehn Minuten in einer Bank im Hasenhägweg aufhielt, wurde am Donnerstag gegen 10:00 Uhr ihr Kia Picanto beschädigt. Als die Dame zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen neuen Unfallschaden fest. Ein Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Der Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Jugendliche zündeln in Dammer Grünanlage

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg erhielt am Donnerstag gegen 17:30 Uhr eine Mitteilung über eine Rauchentwicklung in der Grünanlage in der Ottostraße. Die eingesetzte Polizeistreife stellte anschließend mehrere glimmende Sträucher fest. Zur Verhütung eines größeren Brandes löschten die Beamten die Sträucher mit einem Feuerlöscher ab. Im nahen Umfeld konnte außerdem eine vierköpfige Jugendgruppe kontrolliert werden, welche mutmaßlich mit der versuchten Brandlegung in Verbindung steht. Die Jugendlichen konnten einen Tatverdächtigen benennen. Bei einem der Jugendlichen wurde außerdem ein verbotener Wurfstern aufgefunden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eröffnet.

Werbeplakat in Damm durch Brandlegung beschädigt

Auf einem Kindespielplatz im Schneidmühlweg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz vor 01:00 Uhr ein Werbeplakat in Brand gesetzt. Außer dem Plakat wurde durch den Brand auch ein Kinderspieltisch aus Kunststoff in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen konnten eine Gruppe Jugendliche beobachten, welche sich nach Feststellung des Brandes vom Spielplatz entfernten. Weitere Täterhinweise sind nicht bekannt.

stru/Polizei Aschaffenburg