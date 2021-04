Fahrradfahrerin leicht verletzt auf der Presentstraße in Wörth

Die Rentnerin war mit ihrem Rad in der Presentstraße Richtung Jahnstraße unterwegs und wollte auf Höhe eines Drogeriemarktes nach links abbiegen und auf den dortigen Gehweg auffahren. Sie trug keinen Helm. Hierbei stürzte sie mit ihrem Rad zur Seite und verletzte sich beim Aufprall auf die Straße. Die 79-Jährige wurde mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Unfallflucht- Kennzeichen „vergessen“

Klingenberg. Eine Unfallflucht ist am Dienstag früh gegen 08.10 Uhr von der B 469 gemeldet worden. Ein zunächst Unbekannter hatte, aus Richtung Aschaffenburg kommend an der AS Klingenberg die B 469 verlassen. In der Rechtskurve der Ausfahrt kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Warnschild und walzte ein zweites nieder. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges setzte danach seine Fahrt über eine Grünfläche fort, wobei er einmal mit dem Fahrzeug komplett aufsetzte. Danach entfernte er sich in Richtung Trennfurt. Trotz des erheblichen Unfallschadens meldete der Unfallverursacher weder bei der Polizei noch bei der Straßenmeisterei seinen Unfall sondern machte sich, scheinbar unbemerkt, aus dem Staub. Der Flüchtige hatte allerdings nicht bemerkt, dass ihm beim „Ausritt ins Gelände“ sein Kennzeichen abgerissen wurde. Dieses wurde bei der Unfallmeldung am Dienstag früh von einem Straßenmeister des Staatlichen Bauamts bei der Streckenkontrolle aufgefunden. Somit war es ein leichtes, den Unfallflüchtigen doch noch zu ermitteln. Der von ihm angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Vorrang Gegenverkehr missachtet

Erlenbach. Beim Linksabbiegen ist eine junge Eschauerin, die auf der Miltenberger Straße Richtung Klingenberg unterwegs war und nach links Richtung Mechenhard abbiegen wollte, verunfallt. Die 18-Jährige übersah beim Abbiegen einen n vorrangigen Opel Meriva, dessen Fahrer Richtung Elsenfeld unterwegs war. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 6000 Euro.

Die Erlenbacher Feuerwehr war zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme vor Ort, ein Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Geldbörse entwendet

Sulzbach. Beim Einkauf in einem SB-Markt in der Bahnhofstraße ist eine Rentnerin am Mittwoch Mittag gegn 12.00 Uhr um ihre Geldbörse gebracht worden. Die betagte Dame war für längere Zeit beim Einkaufen in dem Markt gewesen und stellte dann beim Zahlen an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse, die während des Einkaufes leichtsinnigerweise im Einkaufswagen abgelegt war, fehlte. Die Diebe erbeuteten einen größeren Bargeldbetrag sowie diverse Karten, die in der Geldbörse aufbewahrt waren. Die dürften sich gezielt in SB-Läden aufhalten und auf günstige Gelegenheiten zum Diebstahl warten. Handtaschen und Geldbörsen sollten nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0