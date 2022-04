Fahrradfahrerin in Kahl knickt um und wird verletzt

Bremsschlauch an Anhänger in Blankenbach gekappt

Blankenbach - In Erlenbach, in der Verlängerung des Stadtweg, ca. 200 Meter nach Erlenbach in Richtung Feldkahl, wurde ein kippbarer großer Anhänger der Marke „Goebel & Sohn" am Mittwoch, den 30.03.2022, um 15:30 Uhr, abgestellt. Als am Donnerstag, den 31.03.2022, gegen 07:30 Uhr, der 55-jährige Benutzer zu dem Anhänger kam, stellte er fest, dass der Bremsschlauch durchtrennt war und die Heckleuchten zerstört wurden. Auch hier sind keinerlei Täterhinweise vorhanden und ein geschätzter Schaden von ca. 1.500,- Euro entstanden.

Unfall beim Rückwärtsfahren in Alzenau

Alzenau - Wegen Missachtung der erforderlichen Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hanauer Straße. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Peugeot rückwärts aus einem Parkplatz direkt auf die Hanauer Straße. Hierbei übersah sie einen BMW, welcher von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Mühlweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 60-jährige BMW-Fahrer und auch die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 1.000,- Euro geschätzt.

BMW in Kahl geschrammt und geflüchtet

Kahl am Main - Ein schwarzer 1er BMW wurde von der 53-jährigen Halterin am Mittwoch, den 30.03.2022, um 19:00 Uhr, ordnungsgemäß in der Straße „Zur Sandmühle" am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie am Donnerstag, 31.03.2022, gegen 12:30 Uhr, zu ihrem Pkw kam, stellte sie an der linken Fahrzeugseite einen Unfallschaden fest. Die Fahrertüre war eingedrückt und verkratzt. Der Schaden wird auf fast 3.000,- Euro geschätzt. Da bisher keine Täterhinweise vorhanden sind, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Motorhaube an Peugeot in Alzenau zerkratzt

Alzenau - Im Tatzeitraum Mittwoch, 30.03.2022, 15:30 Uhr bis Donnerstag, 31.03.2022, 07:40 Uhr, wurde in der Waldstraße ein ordnungsgemäß geparkter blauer Peugeot beschädigt. Der Pkw wurde an der linken Straßenseite in Fahrtrichtung Schäferbergstraße abgestellt. Die 56-jährige Halterin stellte zwei tiefe ca. 30 - 40 cm lange Kratzer in der Motorhaube und zwei tiefe Kratzer im Bereich der Beifahrertüre und Tankdeckel fest. Von der Geschädigten konnte lediglich der Tatzeitraum eingegrenzt werden.

