Fahrradfahrer verursacht Unfall in Kahl

ARCHIV - Polizeibeamte trainieren am 18.06.2015 auf dem Gelände des Fahrtrainingszentrums der hessischen Polizei bei Hünstetten (Hessen) das Fahren und Bremsen auf nasser Fahrbahn. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Er übersah hierbei beim Anfahren einen auf dem Überweg befindlichen Fahrrad-Fahrer. Dieser fuhr vom Supermarkt aus kommend in Richtung Ostring. Der 63-jährige Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 100 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Geparktes Auto angefahren - Unbekannter flüchtet

Alzenau-Hörstein. Am Dienstag, in der Zeit von ca. 05:45 Uhr bis 15:00 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Lidl-Parkplatz Industriegebiet Süd A, an einem geparkten BMW hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Alzenau