Fahrradfahrer verletzt sich in Großostheim bei Sturz schwer

Gegen 17:45 Uhr, stürzte ein 20-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt als er einen Abhang im Haarstallweg herunterfuhr. Im Anschluss war er für kurze Zeit nicht mehr ansprechbar. Er zog sich neben Schürfwunden an den Armen und Beinen mehrere Brüche im Gesicht zu. Während seiner Behandlung durch die Retter gab sich der junge Mann renitent und aggressiv gegenüber allen eingesetzten Kräften. Er musste letztendlich mit Handfesseln fixiert werden, damit er medizinisch versorgt werden konnte. Der junge Mann leistete jedoch weiterhin Widerstand gegen die Polizeibeamten. Auch als er im Krankenhaus aufgenommen wurde, wehrte er sich gegen die notwendige medizinische Versorgung. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand.

Betrunkener Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien auf der Kreisstraße

Aschaffenburg. Der Polizei wurde am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, ein betrunkener Fahrradfahrer gemeldet. Ein 61-Jähriger fuhr zwischen Niedernberg und Großostheim und nutzte mit seinem Rad in Schlangenlinien die gesamte Straßenbreite aus. Der Nachfolgende Verkehr wurde hierdurch erheblich behindert. Bei seiner Kontrolle wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 61-Jährige begleitete die Streife auf die Dienststelle. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Privatfeier in Damm

Damm. Am Donnerstag, gegen Mittag, feierten mehrere Personen in einem Garten in Damm ein Fest. Bei Eintreffen der Polizeibeamten saßen elf Personen aus fünf unterschiedlichen Hausständen eng beieinander und aßen miteinander. Die Feier musste beendet und Platzverweise ausgesprochen werden. Die Teilnehmer erwartet nun ein Bußgeld.

Beim Wenden Unfall verursacht - Ein leicht Verletzter und Totalschaden

Haibach-Grünmorsbach. Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, fuhr ein Pkw VW auf der Würzburger Straße aus Richtung Bessenbach kommend. Als der 65-jährige Fahrer entschied, auf der Fahrbahn zu wenden, übersah er einen aus Richtung Aschaffenburg kommenden Pkw Fiat. Es kam zur Kollision, wodurch der 35-jährige Fiat-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Haibach. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Donnerstag, 10:15 Uhr einen Pkw BMW. Das Fahrzeug stand in der Freiheitsstraße geparkt und weist nun eine Beschädigung vorne links auf. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Betrunkener 17-Jähriger klaut Verkehrsschild

Goldbach. Am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, zeigte sich ein betrunkener 17-Jähriger interessiert an einem Verkehrsschild (Absolutes Halteverbot) in der Raiffeisenstraße. Er nahm es an sich und ging fort. Nicht viel weiter konnte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes angetroffen und kontrolliert werden. Das Schild musste er wieder abgeben, sodass es an seinen ordnungsgemäßen Standort zurück gebracht werden konnte. Der junge Mann wurde daraufhin in die Obhut seiner Mutter gegeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

Transporter aufgebrochen

Goldbach. Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 09 Uhr einen Transporter auf. Dieser stand in der Schulstraße geparkt und hatte neue Bekleidungsware geladen. Der Täter nahm sich Kleidung im Wert von etwa 80 Euro und hinterließ Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.