Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss in Kleinheubach

Am Montag, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein in Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 20-Jährige stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, ein Vortest verlief positiv auf Cannabisprodukte und Amphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Fahrradfahrer wird sich nun wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Großheubach. Ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 brachte ein 30-Jähriger an seinem Elektro-Kleinstfahrzeug an und fuhr damit in der Röllbacher Straße umher. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, den aus Würzburg stammenden Mann erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.