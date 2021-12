Fahrradfahrer stürzt ohne Helm und wird am Kopf verletzt

Ein Radfahrer ist am Mittwoch Nachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Unfall in Sulzbach in der Hauptstraße verletzt worden. Zur Unfallzeit fuhr eine Geiselbacherin mit ihrem Skoda in der Hauptstraße Richtung Kleinwallstadt. Am dortigen Kreisel hielt die Skoda-Fahrerin zunächst an, um vorfahrtsberechtigte Autos passieren zu lassen. Als die Skodafahrerin schließlich in den Kreisverkehr einfuhr übersah sie einen dort befindlichen Pedelecfahrer und kollidierte mit diesem. Der 64-jährige Sulzbacher stürzte und zog sich hierbei leichtere Kopfverletzungen zu. Bei getragenem Helm wären diese evtl. vermeidbar gewesen. An dem Pkw und dem Pedelec entstand jeweils Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

gestohlen Mountainbike in Wörth

Wörth a.Main, Landstraße In der Zeit von 26.11.2021 00:00 (Fr) - 29.11.2021 23:59 (Mo) ist in Wörth ein orange/blau farbenes Mountainbike entwendet worden. Dass Rad vom Typ Rockrider war in der Tiefgarage der Wörther Schule, leider unversperrt, abgestellt gewesen. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 450 Euro.

Unfalllflucht auf dem Aldiparkplatz in Wörth

Wörth a.Main, Presentstraße Eine Unfallflucht ist am Mittwoch früh in der Zeit von 08.10-08.45 Uhr verübt worden. Zur Unfallzeit hatte eine Klingenbergerin ihren blauen Pkw Kia Niro auf dem Aldi-Parkplatz abgestellt. Nach dem Einkauf bemerkte sie einen größeren Unfallschaden im hinteren linken Bereich ihres Kia. Die Geschädigte konnte einen älteren Mann, ca. 75-80 Jahre alt, beobachten, der an ihrem Pkw im Bereich der Dellen herumwischte. Bei diesem könnte es sich um den Unfallverursacher handeln, der sich allerdings vom Parkplatz entfernte, bevor die Geschädigte mit ihm Kontakt aufnehmen konnte. Der alte Herr soll einen blauen VW-Bus, möglicherweise Modell T 5, mit ERB-Kennzeichen gefahren haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg