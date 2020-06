Fahrradfahrer stürzt in Elsenfeld mit 2,6 Promille im Blut - Verletzungen am Kopf und im Gesicht

Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu.Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Kleinwallstadt, Lkr. Miltenberg. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Streife der PI Obernburg auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der nicht mehr in der Lage war dieses ordnungsgemäß zu führen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Unfallflucht zwischen Mömlingen und Pflaumheim

Pflaumheim, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag fuhr ein Pkw Fahrer von Mömlingen in Richtung Pflaumheim auf der AB1. Auf Höhe des Rosenbergwegs verlangsamte er seine Fahrt,um nach links in den Rosenbergweg abzubiegen. Ein von hinten kommender Motorradfahrer bremste offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Kraftrad in das Heck des Pkws. Der Motorradfahrer teilte dem Pkw Fahrer mit, dass „nichts“ passiert sei. Der Bitte des Pkw-Fahrers,den Schaden gemeinsam zu begutachten und die Personalien auszutauschen,kam der Motorradfahrer allerdings nicht nach. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr in Richtung Pflaumheim davon. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg. Vermutlich in der Zeit von 29.05.2020 21:00 (Fr) - 31.05.2020 15:30 (So) hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen in der Torfeldstraße am Straßenrand geparkten Pkw beschädigt.Der schwarze BMW stand entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand und wurde an der rechten Front beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg