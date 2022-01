Fahrradfahrer schrammt Opel in Goldbach und flüchtet

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Am Opel wurde ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht.

Autokennzeichen von Polo in Aschaffenburg gestohlen

Aschaffenburg-Damm. Eine 74-jährige Fahrzeughalterin aus Aschaffenburg musste am Mittwochmittag feststellen, dass ein unbekannter Täter beide Kennzeichen ihres VW Polos entwendet hatte. Das Fahrzeug war seit Montagmittag im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Albrechtstraße geparkt. Hinweise auf einen Täter liegen aktuell noch nicht vor.

Cabriodach aufgeschlitzt und Geld gestohlen

Aschaffenburg. Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr hatte ein unbekannter Täter das Faltdach eines Mazda Cabriolets in der Lamprechtstraße aufgeschlitzt und aus dem Innenraum des Fahrzeugs einen Zehn-Euroschein entwendet. Dem äußerst geringen Beuteschaden steht ein verursachter Sachschaden am Fahrzeugdach in Höhe von circa 1.000 Euro gegenüber.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu einem der Diebstähle geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Wildunfall mit Reh in Heimbuchenthal

Heimbuchenthal. Auf der Staatsstraße 2308 zwischen Dammbach und Heimbuchenthal kollidierte ein 50-jähriger VW-Fahrer mit einem kreuzenden Reh. Das verletzte Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg