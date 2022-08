Fahrradfahrer nach Unfall in Großostheim schwer verletzt

Etwa gegen 16:45 Uhr befuhr am Sonntag eine 21-Jährige mit ihrem Peugeot die Aschaffenburger Straße in Richtung Dellweg. Ein 39-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad unmittelbar vor der Frau. Als der Radfahrer auf Höhe der dortigen Tankstelle nach links abbiegen wollte, erfasste die 21-Jährige ihn mit ihrem Wagen . Der Mann kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde der 39-Jährige zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Diese hoffen nun insbesondere auf Hinweise von Augenzeugen des unmittelbaren Unfallgeschehens.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Briefkasten in Nilkheim gesprengt

ASCHAFFENBURG-NILKHEIM. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte, offensichtlich mit einem Feuerwerkskörper, die Briefkastenanlage eines Zweifamilienhauses beschädigt. Durch Teile der Briefkästen entstand zudem ein Schaden an zwei geparkten Autos. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Gegen 01:10 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Anwohner eines Anwesens in der Georg-Dewald-Straße von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte hatten, dem Sachstand nach mit einem Feuerwerkskörper, die Briefkastenanlage des Zweifamilienhauses gesprengt. Durch die anschließend umherfliegenden Teile wurden zudem zwei vor dem Haus geparkte Autos beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 600 Euro.

Unbekannte legen Verkehrsschilder auf Gehweg in Hörstein - Motorroller beschädigt

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, haben Unbekannte im Bereich einer Baustelle in der Alzenauer Straße mehrere Verkehrsschilder aus den Fußplatten gezogen und auf dem dortigen Gehweg ablegt. Im gleichen Zeitraum wurden zudem an einem dort abgestellten Roller die Rücklichter beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für Stadt und Kreis Aschaffenburg