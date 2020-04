Fahrradfahrer nach Unfall in der Aschaffenburger Auhofstraße lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aschaffenburg-Damm am Sonntagabend ist ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog der 84-jährige Fahrradfahrer gegen 18 Uhr von der Erlenmeyerstraße auf die Auhofstraße. Vermutlich übersah er hierbei einen in Richtung Glattbach fahrender VW-Golf. Der 31-jähriger Golf-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Fahrrad. Hierbei wurde der Radfahrer auf den Boden geschleudert und kam nach einer notärztlichen Erstversorgung mit lebensgefährliche Verletzungen ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Hergang des Unfalls wurde ein Sachverständiger herbeigerufen. Während der Unfallaufnahme war die Auhofstraße an der Glattbacher Ûberfahrt bis zum Stadtring komplett gesperrt. Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

