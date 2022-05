Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer bei dem Sturz und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Erlenbach eingeliefert werden.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Bürgstadt. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah am Mittwoch, kurz nach 14:00 Uhr, ein Audi-Fahrer einen Mann mit seinem Drahtesel und erfasste diesen. Der 31-jährige Radler stürzte durch den Anprall und erlitt leichte Verletzungen am Unterarm.