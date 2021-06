Fahrradfahrer kollidieren in Aschaffenburg-Leider - 31-Jähriger in Krankenhaus eingeliefert

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 11-Jähriger mit Freunden auf dem Fahrradweg, parallel zur Damstädter Straße in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Er fuhr in der Gruppe äußerst linksseitig, sodass ein entgegenkommender 31-jähriger Fahrradfahrer zur Seite ausweichen musste. Er versuchte so einen Zusammenstoß zu vermeiden, was jedoch nicht gelang. Beide Radler berührten sich zunächst an den Lenkern und anschließend an den Schultern. Der 11-Jährige wies eine aufgeplatzte Lippe auf, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Der 31-Jährige zog sich eine Prellung an Arm und Fußgelenk zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Sachschaden.

VW kracht in einer Kurve in den Gegenverkehr

Rothenbuch. Am Montagmorgen, gegen 7:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 26 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei fuhr ein VW Caddy von Rechtenbach kommend in Richtung Hain. In einer Rechtskurve kam der 55-jährige Caddy-Fahrer nach links in den Gegenverkehr, wo er mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine kollidierte. Die gesamte Fahrerseite des VW wurde eingedrückt. Zudem wurden durch die Wucht des Aufpralles die seitlichen Airbags ausgelöst. Der Caddy musste abgeschleppt werden. Dessen 55-jähriger Fahrer wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht am Auge verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. Der 26-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde jedoch ebenfalls an der linken Front eingedrückt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.