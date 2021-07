Fahrradfahrer in Wertheim angefahren und leicht verletzt

Eine 23-Jährige am Steuer eines Autos hat am Mittwochmorgen einen 30-jährigen Fahrradfahrer in Wertheim übersehen. Die junge Frau wollte mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück nach rechts auf die Bismarckstraße einfahren. Dabei kollidierte sie mit dem auf dem Gehweg fahrenden Mann. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis