Fahrradfahrer in Kleinwallstadt nach Unfall schwer verletzt

Am 08.06.22, gg. 18.45 Uhr, fuhr eine Peugeotfahrerin auf der Schleusenstraße und wollte von dort in eine Seitenstraße nach links abbiegen. Die Fahrerin übersah einen Pedelec-Fahrer, der ihr zu diesem Zeitpunkt entgegen kam. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam der Radfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Radfahrer wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Mann mit Marihuana in Elsenfeld erwischt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 08.06.22, 10:30 Uhr, wurde in der Erlenbacher Straße ein Mann festgestellt, der bei Erblicken der Streife hektisch wenige Gramm Marihuana weg warf.

Elsenfeld: Autoscheibe durch Steinwurf beschädigt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg Am 08.06.22, um 13:50 Uhr, wurde ein geparkter Pkw vor einem Wohnanwesen in der Allensteiner Straße abgestellt. Nach kurze Abwesenheit stellte der Fahrer einen Riss in der Windschutzscheibe fest der offenbar durch den Wurf eines Steines auf die Scheibe entstanden war. Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

dc/Polizei Obernburg