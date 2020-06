Fahrradfahrer in Aschaffenburger Platanenallee von Auto erfasst - 59-Jähriger verletzt

In der Platanenallee ereignete sich am Sonntagabend gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Laut Zeugenaussagen kam er mit unverminderter Geschwindigkeit, ohne links und rechts zu schauen und zudem mit Kopfhörern aus dem Schöntal heraus gefahren und überquerte den Zebrastreifen. Ein Pkw-Fahrer, welcher auf der Platanallee fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Motorradfahrerin verletzt

Eine 29-jährige Motorradfahrerin stürzte am Sonntag, gegen 15.15 Uhr in der Hanauer Straße. Vermutlich erkannte sie zu spät, dass ihr Vordermann, welcher ebenfalls nach links abbiegen wollte, aufgrund von Gegenverkehr abbremste. Sie fuhr ihm auf, kippte um und verletzte sich dabei. Die Dame wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg abtransportiert. Die Hanauer Straße war für die Dauer von ca. einer halben Stunde komplett gesperrt.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Fahrradfahrer am Fußgängerüberweg nicht bevorrechtigt sind!

Messer und Rauschgift bei Kontrolle aufgefunden

Bei einer Jugendschutzkontrolle von 4 Jugendlichen in der Würzburger Straße wurde bei einem 16-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden. Laut eigenen Angaben führte er es zum eigenen Schutz mit sich. Seine ebenfalls 16-jährige Begleiterin führte eine geringe Menge Haschisch mit sich. Das jeweilige Corpus Delicti wurde sichergestellt. Beide Jugendliche wurden angezeigt und die Eltern benachrichtigt.

Kreis Aschaffenburg

Vorfahrtsverstoß in Großostheim

Eine 81-Jährige wollte am Sonntag, gegen 15.10 Uhr, mit ihrem VW von Großostheim kommend auf Höhe der Feuerwehr nach links in Richtung Pflaumheim abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Opel, welcher die Ortsentlastungsstraße in Richtung Pflaumheim fuhr. Es kam zum Unfall, wobei die Fahrerin und Beifahrerin des Opels leicht verletzt wurden. Beide wurden ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Mann beim Fischen im Privatgewässer erwischt

Am Sonntagmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann beim Fischen in einem privaten Gewässer zwischen Stockstadt am Main und Mainhausen von einem Mitglied des dort ansässigen Fischereivereins angetroffen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann weder im Besitz eines gültigen Fischereischeins, noch eines Berechtigungsscheins für das Gewässer war. Zwar blieb für den Mann der große Fang aus, jedoch erwartet ihm nun eine Anzeige wegen des versuchten Diebstahls mit Waffen, da dieser ein Messer mit sich führte. Die Angelausrüstung wurde sichergestellt.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg