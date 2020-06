Fahrradfahrer in Aschaffenburg angefahren und verletzt

Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer den Haselmühlweg in Richtung Damm. Als er die Glattbacher Straße überfuhr um in die Aschaffstraße einzufahren übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der Radler kollidierte mit dem vorderen rechten Kotflügel des Auto und zog sich mehrere Prellungen zu. Ein Helm verhinderte mögliche Kopfverletzungen. Rettungskräfte verbrachten den 60-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Der 51-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wies Kratzspuren und eine Beule auf. Teile des Fahrrades wurden verbogen. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Frauenkampf in Aschaffenburger Restaurant

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, gerieten zwei 47-jährige Frauen in einem Restaurant in der Goldbacher Straße aneinander. Aus einem verbalen Streit entstand ein Handgemenge, indem sich die Damen gegenseitig ins Gesicht schlugen, an den Haaren zogen und kratzten. Ein männlicher Besucher trennte die beiden Parteien bis zum Eintreffen der Polizei. Die Frauen verletzten sich gegenseitig nur leicht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Mehrere Drogenaufgriffe im gesamten Aschaffenburger Stadtgebiet

Aschaffenburg. Am Donnerstag befanden sich Kräfte des Unterstützungskommandos der Würzburger Bereitschaftspolizei im Aschaffenburger Stadt- und Landbereich. Hierbei stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die männlichen Täter im Alter von 17 bis 30 Jahren kamen aus Aschaffenburg und der Umgebung. Ein 18-Jähriger war aus dem hessischen Grenzgebiet angereist. Im Bereich der Grünanlagen wie Schöntal, Am Floßhafen, am Schloßberg sowie in der Würzburger Straße fanden die Polizeibeamten in sieben Fällen eine geringe Menge Marihuana. Gegen die Männer wurde jeweils ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eröffnet.

Ladendiebe gestellt

Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, rannte ein Mann aus einem Elektronikhandel in der Mainaschaffer Straße und löste den Alarm der Diebstahlsicherung aus. Er flüchtete sich in einen Pkw Ford und fuhr mit einer Frau in unbekannte Richtung davon. Glücklicherweise merkte sich ein Zeuge das Autokennzeichen und so konnten die Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg nicht viel später die Wohnanschrift der Täter im Landbereich aufsuchen. Hier trafen die Beamten den 37-jährigen Täter und seine 29-jährige Komplizin an. Das Diebesgut, Kopfhörer im Wert von etwa 40 Euro, wurde noch vor Ort sichergestellt. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.