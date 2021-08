Hierbei übersah er beim Einfahren den 65-jährigen Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand und touchiert ihn an der Seite, so dass das Fahrrad umfiel. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt