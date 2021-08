Fahrradfahrer flüchtet in Miltenberg vor Kontrolle

Das nützte ihm jedoch nicht viel, denn nach ca. weiteren 200 Meter wurde er trotzdem von den Beamten angehalten. Jetzt stellte sich heraus, dass der 37-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,86 woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Den aus dem hiesigen Landkreis stammenden Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Großheubach. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr aus einer unverschlossenen Garage in der Hofwiese ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube, Stereohybrid, entwendet. Das orange-graue Mountainbike war mit einem Faltschloss gesichert. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 5200 Euro.

Skooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kleinheubach. Am Dienstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, wurde in der Friedenstraße der Fahrer eines sogenannten E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hier wurde festgestellt, dass der 22-Jährige, aus Aschaffenburg stammende Mann unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine saftige Geldbuße.

Unfallflucht

Laudenbach. Am Dienstag, kurz vor 14:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Kleintransporters in der Bachgasse mit dem Lastenaufbau seines Fahrzeuges an der Regenrinne eines Daches hängen blieb. Obwohl der Fahrer den Anstoß ganz offensichtlich bemerkt haben musste, flüchtete er in Richtung Vielbrunn und hinterließ einen Sachschaden von mindestens 300 Euro. Da das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, werden weitere Ermittlungen wegen Unfallflucht durchgeführt.