Fahrradfahrer flieht in Aschaffenburg vor Kontrolle

Ein 22-Jähriger täuschte das Anhalten vor und entfernte sich dann beschleunigt Richtung Strietwaldwaldstraße. Die Beamten holten den Mann ein und konnten den Grund der Flucht schnell ausmachen. Er versuchte zwischenzeitlich das mitgeführte Marihuana und Haschisch an einem Gebüsch zu verstecken. Gegen den Mann wird wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Alkoholgeruch festgestellt

Am Freitagabend wurde in der Gailbacher Straße ein Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und mussten den 29-Jährigen zu einem Atemalkoholtest auf die Dienststelle bitten. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er direkt vor Ort Bargeld für die zu erwartete Geldbuße in entrichten.

Ladendieb wehrt sich

In der City-Galerie konnte ein Ladendiebstahl von Elektronikartikeln im Wert von ca. 190 Euro beobachtet werden. Als der 33-Jährige nach Passieren des Kassenbereichs angesprochen wurde, wollte dieser zu flüchten und musste am Arm festgehalten werden. Der Ladendieb versuchte sich nun durch Stöße loszureißen und wehrte sich so heftig, dass er gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst zu Boden gebracht und der Polizei übergeben werden musste.

Unfall in Mainaschaff

An der Kreuzung Jahnstraße / Johann-Dahlem-Straße kam es am Freitag gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Zweiradfahrer. Hier übersah ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer beim Abbiegen in die Jahnstraße den entgegenkommenden 53-Jährigen Rollerfahrer, der durch den Zusammenstoß zu Sturz kam. Er zog sich Prellungen an Rippen und der Hand zu, am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.