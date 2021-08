Fahrradfahrer fährt in Rieneck auf anderes Fahrrad auf stürzt und wird verletzt

Mit dem hinzugerufenem Rettungsdienst wurde der Fahrradfahrer wegen einer Schlüsselbeinfraktur in ein umliegendes Krankenhaus, zur weiteren Versorgung, verbracht.

Autofahrerin streift geparktes Auto

Gemünden. Eine 58-jährige Frau parkte am Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Häfnergasse. In dieser Zeit wurde ihr Pkw an der linken Seite verkratzt. Am Montag parkte sie erneut auf diesem Parkplatz und stellte an dem neben ihr parkenden Pkw, an der rechten Seite, ebenfalls frische Streifschäden fest. Es konnte festgestellt werden, dass diese Schäden übereinstimmen. Dieser Pkw gehört einer 37-jährigen Frau. An deren Pkw entstand ebenfalls ca. 500 Euro Schaden.

Autofahrer fährt Straßenschild um ohne sich darum zu kümmern

Harrbach. Ein städtischer Mitarbeiter konnte am Montag um 08:30 Uhr beobachten, wie ein BMW in Harrbach rückwärts gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dieses komplett umgebogen wurde. Anschließend fuhr der BMW in Richtung Karlstadt davon. Der städtische Mitarbeiter konnte das Kennzeichen teilweise der Polizei Gemünden mitteilen. Die Ermittlungen ergaben einen 71-jährigen Fahrzeughalter aus Harrbach. Dieser gab bei Erscheinen der Polizeibeamten sofort zu, dass er ein Schild umgefahren hatte. Am Pkw des 71-jährigen waren dementsprechende Unfallspuren zu finden.

Frau gibt wissentlich falsche Personalien an

Gemünden. Im Rahmen der Sachbearbeitung zu einer Körperverletzung im Juli dieses Jahres wurde nun bekannt, dass eine 32-jährige Beteiligte wissentlich falsche Personalien vor der Polizei angegeben hatte. Daraufhin wurde ein Verfahren gegen sie nach dem Ordnungswidrigkeitengesetzt eingeleitet.

Wildunfall

Gräfendorf. Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstag um 05:30 Uhr auf der St2302 von Schonderfeld nach Wolfsmünster. Er erfasste ein die Straße querendes Reh, welches den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.