Fahrradfahrer fährt in Hörstein auf Auto auf

Gegen 18.00 Uhr musste der Fahrer eines Skoda an der Kreuzung Alzenauer Straße - Gerichtsplatzstraße verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der folgende Rennradfahrer zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Hierbei stieß er mit seinem Kopf an die Heckscheibe des Pkws und verletzte sich

leicht im Gesicht. Am Auto entstand ein Unfallschaden von circa 800 Euro.

Sattelschlepper bleibt an Hauswand hängen

Alzenau-Hörstein. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers die Hauptstraße. An einer Engstelle blieb er mit dem Anhänger

an einer Hausecke hängen. Es entstand ein Sachschaden von circa 700 Euro.

Unfallschaden verursacht und geflüchtet

Mömbris-Daxberg. Bereits in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagfrüh parkte der Besitzer eines Mitsubishi sein Fahrzeug in der Glasbergstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er am Fahrzeugheck einen Lackschaden und ein beschädigtes Rücklicht. Es entstand ein Unfallschaden von circa 3000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Alzenau. Gegen 19.30 Uhr wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Siemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte sich eindeutig, dass dieser Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Radfahrer musste sich in der Inspektion einer Blutentnahme unterziehen und anschließend seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Papiercontainer in Brand geraten

Schöllkrippen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Laufe der Nacht zu einem Brand eines blauen Papiercontainers an der Grundschule in der Oberen Schulstraße. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Die blaue Tonne wurde völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

xere/Polizei Alzenau