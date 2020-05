Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn in Darmstadt schwer verletzt

Am Freitagabend (08.05.) befuhr ein 80-jähriger Darmstädter mit seinem Fahrrad den Rhönring in Richtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung zur Frankfurter Straße übersah er aus bisher nicht geklärter Ursache das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für Radfahrer, überquerte die Frankfurter Straße und kollidierte mit einer kreuzenden Straßenbahn des ÖPNV.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwerverletzt und musste anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit 4.000 Euro beziffert. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt und ein Sachverständiger hinzugerufen werden. Der Straßenbahnverkehr war kurzzeitig beeinträchtigt.

dc/Meldung der Polizei Südhessen