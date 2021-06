Fahrradfahrer bei Unfall in Karlstadt verletzt

Der Fahrradfahrer touchierte dabei einen Pkw, da er die Ausfahrt in die Eußenheimer Straße benutzen wollte. Der Radfahrer stürzte nach der Kollision mit dem danebenfahrenden Pkw und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach ersten Einschätzungen der Polizei entstand am Fahrrad Sachschaden von ca. 500 Euro, am Pkw ca. 1000 Euro. Der Radfahrer trug zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls keinen Sturzhelm.

Marihuana bei Kontrolle festgestellt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, den 02.06.2021 konnte im Rahmen einer Personenkontrolle am Mainufer starker Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei einem 19 Jährigen wurde daraufhin ein Joint sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren hinsichtlich des verbotenen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Pocketbike währen des Urlaubs entwendet

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart. Zwischen dem 29.05 und 02.06 wurde in Münster (OT Eußenheim) ein Pocketbike aus einer unversperrten Scheune entwendet. Der Besitzer des Bikes befand sich in diesem Zeitraum auf Urlaubsreise. Das Pocketbike konnte in der Nähe des Sportplatzes in Bühler aufgefunden werden. Aufgrund der Eigentumssicherung wurde das Fahrzeug dem Eigentümer zurückgebracht. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09353-97410.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt