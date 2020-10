Fahrradfahrer begeht in Amorbach Unfallflucht

Ein VW-Fahrer wollte am Dienstag, gegen 12:10 Uhr, von einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Krummwiese ausfahren. Von der Weilbacher Straße bog in diesem Moment ein bis jetzt unbekannter Fahrradfahrer in die enge Ausfahrt und kollidierte mit dem Spiegel des VWs. Dieser kam dadurch zu Sturz, blieb aber unverletzt. Der Fahrradfahrer weigerte sich, dem VW-Fahrer seine Personalien mitzuteilen und entfernte sich von der Unfallstelle. An dem Außenspiegel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: 22 – 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkle kurze Haare, war bekleidet mit einer dunklen Lederjacke, blaue Jeanshose. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelblaues Mountainbike mit schwarzer Aufschrift und hellblauen Griffen.

stru/Polizei Miltenberg