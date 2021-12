Fahrradfahrer bedroht 18-Jährigen in Lohr

Der junge Mann war laut Polizei unterhalb des Lohrer Krankenhauses am dortigen Spielplatz unterwegs. Dort kam es zu einem Streitgespräch mit einem schätzungsweise 60-jährigen Fahrradfahrer. In Zuge dieses Gespräches wurde der 18-Jährige von dem Fahrradfahrer als Idiot bezeichnet. Nachdem der Radfahrer auch noch seine beiden Hände zu Fäusten ballte, rannte der junge Mann weg und wurde noch rund 50 Meter von dem Radfahrer verfolgt.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein orangefarbenes Herrenrad gehandelt haben. Der unbekannte Fahrradfahrer war rund 160 - 170 cm groß und trug eine grüne Jack-Wolfskin-Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Geparktes Auto in Lohr mehrmals verkratzt

Die Eigentümerin eines blauen Pkw Renault Clio erstattete am Montag bei der PI Lohr am Main Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Sie hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 26.11. - 06.12. auf einem freien Stellplatz im Bereich des Anwesens Weisenau 9 in Lohr am Main abgestellt. In diesem Zeitraum wurde zunächst die rechte Fahrzeugseite und anschließend auf die gesamte linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Hinweise auf den Täter nimmt die PI Lohr am Main entgegen.

Versuchter Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in das McDonald-Restaurant in der Jahnstraße in Lohr am Main.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von 01.30 - 07.00 Uhr auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim erfolglosen Versuch. An der Tür entstand durch den Hebelversuch ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Polizei Lohr/kick