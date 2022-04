Fahrradfahrer auf dem Radweg zwischen Pfohlbach und Eichenbühl gesucht

Eine Gruppe von Radfahrern fuhr hintereinander auf dem Radweg in Richtung Eichenbühl, als der an vorderster Stelle Fahrende zum Überholen eines gruppenfremden, bislang unbekannten, MTB-Fahrers ansetzte. Vmtl. aufgrund blendender Sonneneinstrahlung übersah der überholende Radfahrer eine entgegenkommende 59-jährige Radfahrerin, wodurch sich die jeweiligen Enden beider Lenker touchierten und es zum Sturz kam. Der überholende 61-jährige Radfahrer zog sich durch den Sturz mehrere Frakturen zu. Dieser wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die gestürzte Radfahrerin zog sich sturzbedingt eine minimale Schürfwunde am rechten Ellenbogen zu. An beiden Fahrrädern entstand jeweils Sachschaden.

Unbekannt ist bislang die Identität des Fahrradfahrers, der überholt werden sollte. Dieser soll ein rotes Trikot getragen haben. Fraglich ist, ob er den Sturz der beiden Fahrradfahrer wahrgenommen hat. Der unbekannte Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.

Amtliches Kennzeichen an nicht zugelassenem Pkw montiert - Urkundenfälschung

Kirchzell. Am 16.04.2022, gegen 11:45 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Miltenberg in Kirchzell ein auf öffentlichem Verkehrsgrund geparkter Pkw Audi A6 auf. Bei Überprüfung der Halterdaten konnte festgestellt werden, dass die angebrachten amtlichen Kennzeichen für einen anderen Pkw, nämlich einen Fiat, ausgegeben waren. Vor Ort war durch den Verantwortlichen eingeräumt worden, dass er die amtlichen Kennzeichen von dem Fiat abmontiert und auf den Audi angebracht hatte, um den Anschein zu erwecken, dass eine amtliche Zulassung für den Pkw besteht. Der Pkw Audi A6 war bereits Ende des vergangenen Monats außer Betrieb gesetzt worden. Für den Fiat besteht nach wie vor Zulassungsschutz. Den 57-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Fahrt unter berauschenden Mitteln - Betäubungsmittel aufgefunden

Großheubach. In den Seegärten in Großheubach wurde am Samstagabend, den 16.04.2022, gegen 20:00 Uhr, eine Streifenbesatzung der PI Miltenberg auf einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer aufmerksam, der am linken Fahrbahnrand in Richtung Staatsstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Marihuana-Geruch in der Umgebungsluft wahrgenommen werden. Nach Vorhalt räumte der Fahrradfahrer ein, kurz vor Fahrtbeginn Marihuana konsumiert zu haben. Außerdem händigte dieser den Beamten einen angerauchten Joint, sowie weitere 2,9 Gramm mitgeführtes Marihuana aus. Vor Ort konnten außerdem erhebliche drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem sodann Beschuldigten festgestellt werden. Dieser musste sein Fahrrad stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Der 24-Jährige muss sich nun mehrerer Strafverfahren verantworten, nämlich der Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel, sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln.



Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bürgstadt. Am Samstagmorgen kam es zwischen 08:00 und 10:00 Uhr auf einem der beiden Supermarktparkflächen (REWE oder NETTO) zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte zuhause nach dem Einkaufen einen Sachschaden vorne rechts an ihrem grauen Pkw BMW X3 fest. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. Bislang gibt es keinerlei Täterhinweise.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/9450 zu melden.

