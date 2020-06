Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag vor der Kirche in der Turmstraße, gegen 09:00 Uhr, ein silber-graues Damen-Trekkingfahrrad des Herstellers Stevens, Typ Elegance, 28 Zoll. Auf dem Gepäckträger befand sich ein leicht beschädigter Metallgitterkorb. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0.

stru/Polizei Obernburg