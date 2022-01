Fahrraddiebstahl in Elsenfeld

In der Zeit von 24.01.2022 08:00 (Mo) - 25.01.2022 14:00 (Di) wurde in Elsenfeld ein Herrenmountainbike entwendet. Das graue Rad der Marke Fuji, Modell Nevada, war von seiner Besitzerin über Nacht verschlossen am Fahrradabstellplatz vor der Schule zurückgelassen worden. Nach Schulende am Dienstag Mittag war es nicht mehr vor Ort. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 650 Euro.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Obernburg. Am Donnerstag früh, gegen 06:25 Uhr, ist einer Streife der Polizei Obernburg in der Jahnstraße ein Mofafahrer aufgefallen. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Sie ordneten daher bei dem 45-Jährigen eine Blutentnahme an. Den Obernburger erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.

Mit 1,44 Promille unterwegs

Elsenfeld. Kurz nach Mitternacht haben Beamte der Polizei Obernburg am Donnerstag einen Elsenfelder mit seinem Auto angehalten. Die Beamten stellten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Ein Alcotest beim Fahrer ergab 1,44 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Von Fahrbahn abgekommen

Eschau. Am Mittwoch nachmittag, gegen 13.45 Uhr, ist ein 18-Jähriger mit seinem BMW auf der Strecke zwischen Wildensee und Eschau verunfallt. Der junge Mann war aus Unachtsamkeit rechts an einen Bordstein gefahren. Danach überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und wurde danach nach links von der Fahrbahn abgewiesen. Hier knickte der BMW einen alten, morschen Baum um und kam im Gelände zum Stehen.

An dem verunfallten BMW entstand erheblicher Schaden im Frontbereich, der Sachschaden dürfte insgesamt ca. 4000 Euro betragen.

Auf vorausfahrendes Auto aufgefahren

Sulzbach. Am Mittwoch Nachmittag gegen 14.40 Uhr ist ein Sulzbacher mit seinem Opel auf ein vorausfahrendes Auto eines Leidersbachers aufgefahren. Der Opelfahrer war in der Spessartstraße ortsauswärts Richtung Leidersbach unterwegs und hatte nicht bemerkt, dass der vorausfahrende Corsafahrer seine Geschwindigkeit verringerte um nach links in eine Seitenstraße einzubiegen. Bei dem Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Quelle: Polizei Obernburg/ lady