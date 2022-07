Fahrraddiebstähle in Gemünden

Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht zum Samstag, wurde aus dem Hofraum eines Anwesens in der Langenprozeltener Straße ein graues Klapprad entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad dort abgestellt und bemerkte am Samstagmorgen den Diebstahl. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus der Garage eines Anwesens am Schloßberg zwei Fahrräder entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Haibike weiß/rot und um ein Haibike grün/schwarz. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 1.800,- Euro.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Dienstag wurde aus dem Carport eines Anwesens am Mühltorberg ein weiß-blaues E-Bike (Herrenrad) entwendet. Der Geschädigte hörte gegen 04:30 Uhr ein Geräusch an seinem Anwesen. Bei der Nachschau stellte er fest, dass sein Rad, welches mit einem Spiralschloß gesichert war, entwendet wurde. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 1.700,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise zu den Fahrraddiebstählen erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Außenspiegel in Gemünden geschrammt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend, kurz vor 20:00 Uhr, überholte ein 46-jähriger Autofahrer im Baumgartenweg, in einer 30er-Zone, einen 30-jährigen Autofahrer. Hierbei streifte er den linken Außenspiegel vom Pkw VW des 30-Jährigen, wobei dieser leicht verkratzt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

dc/Polizei Gemünden