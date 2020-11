Fahrraddiebe in Niedernberg und Erlenbach unterwegs

In der Zeit vom Dienstag auf Donnerstag wurde aus einer Garage in der Römerstraße in Niedernberg ein hochwertiges Herrenrad entwendet, das zusätzlich mit einem Schloss gesichert war. Wie der unbekannte Täter in das Gebäude gelangen konnte, ist bislang unklar. Auch in Erlenbach, in der Schillerstraße, wurde am 12.11.20, gegen 16:30 Uhr, ein hochwertiges E-Bike aus einer offenstehenden Garage durch einen unbekannten Täter entwendet. Die Polizei Obernburg bittet um Zeugenhinweise.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Erlenbach. Kurz nach Mitternacht am Donnerstag wurde ein Kia-Fahrer im Räuschlingweg bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Nachdem beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde ergab ein gerichtsverwertbarer Atemtest einen Wert von umgerechnet 0,58 Promille. Den Fahrzeuglenker erwartet, neben einer Geldbuße, ein einmonatiges Fahrverbot.

Unfallflucht

Obernburg. Zwischen 8 und 14:30 Uhr am Donnerstag, wurde ein geparkter Opel Astra in der Straße „Am Tiefental“ durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der linke Außenspiegel wurde dabei touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Diebstahl aus dem Gartengrundstück des Wandervereins Röllfeld

Klingenberg. Bereits am 2. September gegen 11 Uhr entwendete eine weibliche Person aus dem öffentlich zugänglichen Gartengrundstück am Rotweinwanderweg (oberhalb des Kastanienhofes) mehrere Pflanzen. Diesbezüglich werden zwei Zeugen gesucht, welche zur Tatzeit an dem Gartengrundstück vorbei gefahren sind und eventuell weitere Hinweise geben können. Bei den Zeugen handelt es sich um eine(n) Fahrer/Fahrerin eines dunklen Opel Meriva A, sowie eine männliche Person mit einem Fahrrad mit Anhänger. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Obernburg zu melden.