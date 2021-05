Fahrraddiebe in Großostheim festgenommen

Hierbei stand einer der Täter "Schmiere" während der andere Täter das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro stahl. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Der Besitzer brachte den Vorfall am nächsten Tag bei der Polizei zur Anzeige, wobei die Täter noch nicht namentlich bekannt waren. Als der Fahrradbesitzer am Dienstag ein einem Supermarkt in Tatortnähe einkaufen ging, erkannte er die beiden Fahrraddiebe. Sie hatten sogar das gestohlene Mountainbike mit sich geführt und vor dem Geschäft abgestellt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 18-jährige Männer, die der Fahrradeigentümer bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Das Zweirad ging zurück an den Bestohlenen und die Diebe mussten die Streife auf die Wache begleiten. Die beiden 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls.

BMW-Zeichen von Pkw gestohlen

Schweinheim. Im Zeitraum der letzten vier Monate wurde von einem Pkw BMW, der in der Gailbacher Straße abgestellt war, das Emblem entwendet. Dies war an der Fahrzeugfront angebracht und hatte einen zweistelligen Wert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Trikot aus Schule gestohlen

Hösbach. Übers Pfingstwochenende verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Dienstag, 07 Uhr eine unbekannte Person Zugang zu einer Schule An der Maas. Innen angelangt entfernte die Person eine Scheibe einer Vitrine und stahl ein Trikot des VFL Wolfsburg. Zudem wurde ein Pokal entnommen, allerdings außerhalb der Vitrine wieder abgestellt. Der Schule entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Wie genau der unbekannte Täter in das Gebäude gelangte, ist Teil der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg.

Geldbeuteldiebstahl in Supermarkt

Stockstadt. Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag, zwischen 13:50 Uhr und 14:25 Uhr, den Geldbeutel und eines Rentners. Dieser befand sich zur Tatzeit in einem Supermarkt in der Industriestraße. Den Geldbeutel trug der Mann mit einem ebenfalls gestohlenen Mäppchen in seiner Jackentasche. Ihm entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

vd/Polizei Aschaffenburg