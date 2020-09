Fahrraddieb in Hösbach auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, beobachtete eine zivile Streife der Kriminalpolizei Aschaffenburg einen 48-jährigen Mann aus Hessen dabei, wie er ein ungesichertes Fahrrad an sich nahm. Das Rad stand in der Hauptstraße und wurde von dem Täter in seinen BMW gebracht. Im Anschluss entfernte sich der Mann über Goldbach auf die A3 in Richtung Frankfurt. An dem Parkplatz Stockstadt erfolgte die Anhaltung des BMW-Fahrers durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Hier stellten die Beamten das Condor Herrenrad mit schwarz-roter Farbe/Aufschrift fest.

Das Rad wurde sichergestellt und der Mann, da er sich nicht ausweisen konnte, mit auf die Dienststelle genommen. Der 48-Jährige wurde dort erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl eingeleitet. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer des gestohlenen Herrenrades.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrrad oder dessen Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Aschaffenburg