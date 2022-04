Fahrraddieb auf frischer Tat in Aschaffenburg ertappt

Ein 42-jähriger Dieb wurde am Donnerstagvormittag um kurz vor 11 Uhr von einem Zeugen beobachtet, als dieser sich in der Suicardusstraße mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machte. Dem Täter gelang es dabei allerdings nicht das Fahrradschloss zu öffnen. Durch ein Geräusch erschrak der Dieb offensichtlich und er flüchtete ohne Beute in Richtung des Mainufers. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte dort den bis zu diesem Zeitpunkt unbekannten Mann versteckt im Gehölz eines Nadelbaumes finden.

Neben dem Bolzenschneider als Tatmittel wurde bei ihm außerdem eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Der Dieb hatte zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchtem Diebstahl und dem Besitz von Betäubungsmittel ermittelt.

Sommer: Hochsaison für Fahrraddiebe

Auffahrunfall in Aschaffenburg-Nilkheim

Aschaffenburg-Nilkheim. Am Donnerstagmorgen um kurz nach 8 Uhr kam es auf der Ausfahrt vom Westring zur Großostheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines VW Passat bremste ab, um einem kreuzenden Fahrradfahrer die Überquerung der Fahrbahn zu ermöglichen. Den Bremsvorgang bemerkte der dahinter fahrende Fahrzeugführer eines VW Tiguan zu spät und prallte gegen das Heck seines Vordermannes. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Autos entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Notorischer Dieb in Dämmer Supermarkt erwischt

Aschaffenburg-Damm. Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein 37-jähriger Täter beim Diebstahlsversuch in einem Supermarkt in der Lange Straße erwischt. Der Mann hatte sich dort Kleidung, Hygiene- und Kosmetikartikel im Wert von etwa 50 Euro eingesteckt und wollte den Supermarkt verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Supermarktes konnten den Täter vor Verlassen des Gebäudes aufhalten. Wegen eines gleichgelagerten Falles von Ende Februar hatte er dort bereits Hausverbot erteilt bekommen. Weiterhin ist der 37-Jährige ebenfalls tatverdächtig vor circa zwei Wochen in einer anderen Filiale der Supermarktkette einen Diebstahl von Waren im Wert von fast 700 Euro begangen zu haben. Die Polizei ermittelt in den jeweiligen Fällen unter anderem wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.